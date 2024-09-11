ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim tarihine kadar devam edecek

11 Eylül 2024 11:26 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:29

Atatürk Üniversitesi’nin AÖF programında yüksek öğrenim hayatına başlayacak ve ikinci üniversite okuma fırsatı bulan öğrenciler, kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor.

2024 YKS ek yerleştirme tercih sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor

2024 YKS ek yerleştirme tercih sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor

AUZEF kayıt yenileme işlemleri 29 Eylül'e kadar devam edecek

AUZEF kayıt yenileme işlemleri 29 Eylül'e kadar devam edecek

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinde yayınlanan takvime göre; kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi AÖF eğitim takvimine göre; kayıt yenileme işlemleri 26 Ağustos Pazartesi gününden 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinden ders ekle/sil ders kayıt işlemleri bölümünden tamamlanıyor.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıt işlemleri 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE ÜCRET ÖDENİYOR MU?

Sınavsız ikinci üniversite programlarına ön kayıt yapmak isteyen öğrenciler, Atatürk Üniversitesi’nin belirlediği harç ücretini ödemek zorundadır.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KİMLERE ÜCRETSİZ?

İkinci üniversite için engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları harç ücretinden muaf tutulmuştur.