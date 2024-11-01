ATA AÖF öğrencileri için ara sınav takvimi açıklandı

01 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 09:25

Atatürk Üniversitesi AÖF programına kayıtlı olan öğrenciler ara sınav takvimini araştırmaya başladı. Üniversite kayıt sürecinin sona ermesiyle ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu.

ATA AÖF’de eğitimine devam eden öğrenciler, güz dönemi ara sınav tarihlerine odaklandı. ATA AÖF vize sınavları üç oturum halinde gerçekleşecek.

ATA AÖF ARA SINAVLAR NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi​ AÖF internet sitesinde yer alan akademik takvime göre; açıköğretim ara sınav tarihleri belli oldu. Üç oturum halinde yapılacak olan AÖF sınavlarının iki oturumu 30 Kasım​'da, üçüncü oturumu 1 Aralık​ tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri, sınavdan bir hafta önce ATA AÖF internet sitesi üzerinden erişime açılacak.