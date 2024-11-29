ATA AÖF vize sınavı için geri sayım başladı

29 Kasım 2024 14:46 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:49

Atatürk Üniversitesi AÖF sınavı için geri sayım başladı. Açıköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı.

ATA AÖF’de eğitimine devam eden öğrenciler, güz dönemi ara sınav tarihlerine odaklandı. ATA AÖF vize sınavları üç oturum halinde gerçekleşecek.

ATA AÖF ARA SINAVLAR NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi​ AÖF internet sitesinde yer alan akademik takvime göre; üç oturum halinde yapılacak olan AÖF sınavlarının iki oturumu 30 Kasım​'da, üçüncü oturumu 1 Aralık​ tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri, üniversitenin internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar, sınav belgelerine ATA AÖF internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.