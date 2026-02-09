Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ata Turizm ATATR kaç lot veriyor ne zaman talep toplamaya başlayacak?

Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk halka arz ediliyor. 280 milyon lot dağılımı yapacak şirket, 'ATATR' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanıyor. 3.1 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirketin yüzde 34.9'u borsaya açılacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 17:44

Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk halka arza hazırlanıyor.

11,20 TL hisse fiyatına sahip şirket 280 milyon lot dağılımı yapacak ve 'ATATR' kodu ile borsada işlem görecek.

Ata Turizm, fonunun en büyük bölümünü kiracı sıfatıyla sürdürdüğü taşınmazların satın alımı için kullanacak.

Ata Turizm ATATR kaç lot veriyor ne zaman talep toplamaya başlayacak?

ATA TURİZM TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Şirket 11-12-13 Şubat tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

Halka açıklık: Yüzde 34,9

Halka arz büyüklüğü: 3.1 milyar TL

Bireysele eşit dağıtım

T1-T2 kullanılamaz

Bist kodu: ATATR

Ata Turizm ATATR kaç lot veriyor ne zaman talep toplamaya başlayacak?

ATA TURİZM KAÇ LOT VERECEK?

Şirket toplamda 280 milyon lot verecek, olası lot dağılım tablosu şöyle:

  • 150 Bin katılım ~ 747 Lot (8366 TL).
  • 250 Bin katılım ~ 448 Lot (5017 TL).
  • 350 Bin katılım ~ 320 Lot (3584 TL).
  • 500 Bin katılım ~ 224 Lot (2508 TL).
  • 700 Bin katılım ~ 160 Lot (1792 TL).
  • 1.1 Milyon katılım ~ 102 Lot (1142 TL).
  • 1.6 Milyon katılım ~ 70 Lot (784 TL).
  • 2.2 Milyon katılım ~ 60 Lot (672 TL).
