Ata Turizm ATATR kaç lot veriyor ne zaman talep toplamaya başlayacak?

Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk halka arza hazırlanıyor.
11,20 TL hisse fiyatına sahip şirket 280 milyon lot dağılımı yapacak ve 'ATATR' kodu ile borsada işlem görecek.
Ata Turizm, halka arz fonunun en büyük bölümünü kiracı sıfatıyla sürdürdüğü taşınmazların satın alımı için kullanacak.
Şirket 11-12-13 Şubat tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
Halka açıklık: Yüzde 34,9
Halka arz büyüklüğü: 3.1 milyar TL
Bireysele eşit dağıtım
T1-T2 kullanılamaz
Bist kodu: ATATR
Şirket toplamda 280 milyon lot verecek, olası lot dağılım tablosu şöyle: