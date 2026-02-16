ATA Turizm kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? İşte ATATR halka arz sonuçları

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği Ata Turizm halka arzında sonuçlar duyuruldu. ATATR koduyla işlem görmesi beklenen şirketin dağıtım ve talep verileri KAP açıklamasıyla kesinleşti. İşte ATA Turizm verilen lot sayısı…

ATA TURİZM HALKA ARZ SONUÇLARI

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arz kapsamında, Ata Turizm’in sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunduğu toplam 280.000.000 TL nominal değerli payların dağıtımı tamamlandı. 11-12-13 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından payların tamamı yatırımcılara dağıtılarak satış işlemi sonuçlandırıldı.

Halka arz sürecinde toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,7 katına denk gelen 1.609.460.310 TL nominal talep toplandı. Yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 1,2 katı 137.435.953 TL nominal talep gelirken, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda tahsisatın 30,9 katı 864.354.658 TL nominal talep kaydedildi. Yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,7 katı 527.769.699 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,9 katı 79.900.000 TL nominal talep toplandı.

ATA TURİZM NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arzı tamamlanan Ata Turizm’in paylarının Borsa İstanbul’da ATATR koduyla işlem görmesi bekleniyor. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, şirket paylarının işlem görmeye başlayacağı tarihe ilişkin yapılacak resmi duyurulara odaklandı.

Şirketin halka arzında toplam 3.136.000.000 TL büyüklüğe ulaşıldı ve 280.000.000 TL nominal değerli payların dağıtımı gerçekleştirildi. İşlem tarihiyle ilgili bilgilendirmenin, halka arz sürecine ilişkin resmi açıklamaların ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ATA TURİZM KAÇ LOT VERDİ?

Ata Turizm’in halka arzında dağıtıma esas tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar için %40, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için %10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için %10 olarak belirlendi. Bu oranlar çerçevesinde toplam 627.142 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Halka arzda 622.600 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 4.379 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 156 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 7 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya pay dağıtıldı. Toplam 280.000.000 TL nominal değerli payın yatırımcı kategorilerine göre belirlenen tahsisat oranları doğrultusunda dağıtımı tamamlandı.

Katılımcı sayısına göre dağıtılması muhtemel lot miktarları şu şekildeydi:

150 Bin katılım: 747 Lot (8366 TL)

250 Bin katılım: 448 Lot (5017 TL)

350 Bin katılım: 320 Lot (3584 TL)

500 Bin katılım: 224 Lot (2508 TL)

700 Bin katılım: 160 Lot (1792 TL)

1.1 Milyon katılım: 102 Lot (1142 TL)

1.6 Milyon katılım: 70 Lot (784 TL)

2.2 Milyon katılım: 60 Lot (672 TL)