Atakan Karazor kimdir, hangi takımda oynuyor? Almanya yerine A Milli Takım'ı seçmişti

04 Ekim 2024 12:03 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 12:31

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Türkiye'nin İzlanda ve Karadağ maçı aday kadrosu açıklandı. Kadroda VFB Stuttgart takımında forma giyen Atakan Karazor'da yer aldı.

Son dakika | A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Son dakika | A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım, Karadağ ve İzlanda ile UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ay-Yıldızlıların aday kadrosu açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Almanya yerine Türkiye'yi seçtiğini açıklayan Atakan Karazor'da A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer aldı.

Vatandaşlar tarafından Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor sorularının cevapları araştırılıyor.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR, NERELİ?

Atakan Karazor Almanya'nın Essen şehrinde 13 Ekim 1996 yılında dünyaya geldi.

Orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı alman futbolcu Schwarz-Weib Essen altyapısında yetişti.

2012-2015 yılları arasında VfL Bochum altyapısında oynamaya başladı.

Burada gösterdiği performansın ardından Borussia Dortmund II transfer olarak çıktığı 59 maçta bir gol attı.

Borussia Dortmund II'nin ardından Almanya ikinci lig takımlarından Holstein Kiel'e transfer oldu.

Holstein Kiel'de 26 maçta 2 gol atarak kendini gösterdi.

ATAKAN KARAZOR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Atakan Karazor Holstein Kiel'in ardından 2019 yılında Stuttgart'a trasnfer oldu.

Stuttgart, Atakan Karazor'un ilk sezonunda Almanya Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.