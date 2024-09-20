Atakan Karazor, VfB Stuttgart takımında forma giyiyor

20 Eylül 2024 15:43 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:45

Atakan Karazor’un milli takıma seçim uygunluğu sağlandı. Almanya’nın VfB Stuttgart takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, Vincenzo Montella’dan davet bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF) yönetiminin yürüttüğü çalışmalar sonucu Stuttgart​ kaptanı Atakan Karazor, Vincenzo Montella​'dan davet alması halinde Ay-Yıldızlı formayı giyebilecek.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

13 Ekim 1996 yılında Almanya’nın Essen eyaletinde dünyaya gelen Atakan Karazor, futbol kariyerine 2012 yılında Schwarz - Weib Essen’de başladı.

Orta saha ve ön libero olarak görev yapan futbolcu, 2012-2015 sezonu arasında ise Bochum forması giymesinin ardından 2015-2016 sezonunda Dortmund II takımına transfer oldu.

Dortmund II takımında gösterdiği başarıları sayesinde Kiel’e transfer olan oyuncu, 2019-2020 sezonunda VfB Stuttgart’a geçerek bu takımda 147 maçta forma giydi.

ATAKAN KARAZOR NEREDE OYNUYOR?

TFF yönetimi tarafından milli takıma uygunluğu sağlanan Atakan Karazor, Almanya’nın VfB Stuttgart takımında forma giyiyor.

ATAKAN KARAZOR ASLEN NERELİ?

Almanya’nın Essen eyaletinde dünyaya gelen Atakan Karazor aslen Türk kökenlidir.

ATAKAN KARAZOR KAÇ YAŞINDA?

Stuttgart takım kaptanı Atakan Karazor 27 yaşındadır.