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Atakan Yılmaz kimdir? Atakan Yılmaz’ın neden gözaltına alındığı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
07 Ocak 2025 18:02 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:05
Atakan Yılmaz kimdir? Atakan Yılmaz’ın neden gözaltına alındığı belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında oyuncu Atakan Yılmaz’ında gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasa dışı bahis suçu kapsamında internet fenomenleri ve ünlülere yönelik açtığı soruşturmalar devam ediyor.

Atakan Yılmaz kimdir? Atakan Yılmaz’ın neden gözaltına alındığı belli oldu - 1. Resim

ATAKAN YILMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltı kararına ilişkin Emniyet’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Atakan Yılmaz’ın, herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. yöntemlerle yoğun şekilde  yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir.”

Atakan Yılmaz kimdir? Atakan Yılmaz’ın neden gözaltına alındığı belli oldu - 2. Resim

ATAKAN YILMAZ KİMDİR?

Atakan Yılmaz, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümü ile İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde rol alan 30 yaşındaki Atakan Yılmaz, sosyal medyada da geniş bir kitleye hitap ediyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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