Atalanta Juventus hangi kanalda? Canlı yayın ile şifresiz kanalda ekranlara gelecek

İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta ile Juventus bu akşam karşı karşıya gelecek. Bergamo’da oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve maç saati belli oldu. Atalanta Juventus maçında Kenan Yıldız’ın oynayıp oynamayacağının yanı sıra mücadele ile ilgili istatistikler de merak edilmeye başlandı. İşte maç öncesi yayın bilgileri ve detaylar…

ATALANTA - JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ

Atalanta, İtalya Kupası’nda çeyrek finale gelene kadar dikkat çeken bir performans sergiledi. Son 16 turunda Genoa ile karşılaşan Bergamo temsilcisi, rakibini 4-0 mağlup ederek adını rahat bir şekilde çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibi ekip, özellikle kendi sahasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla bu tura moralli geldi. Atalanta bu sezon ligde 23 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlikle 36 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor.

Juventus cephesinde ise kupada ilerleyiş Udinese karşısında alınan galibiyetle sağlandı. Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. Juventus, İtalya Kupası’nı toplam 15 kez kazanmış olmasıyla organizasyon tarihinin en başarılı takımları arasında yer alıyor. Geçen sezon çeyrek finalde Empoli’ye penaltılar sonucunda veda eden Juventus, bu sezon kupada yoluna devam ediyor. Juventus ise bu sezon ligde 23 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlikle 45 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor.

ATALANTA JUVENTUS HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayacak Atalanta ile Juventus arasında oynanacak İtalya Kupası çeyrek final mücadelesi, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Türkiye’de şifresiz olarak yayınlanacak ve ekran başındaki izleyiciler müsabakayı anbean izleme imkânı bulacak. Yayıncı kanal bilgisi, maç günü yaklaşırken en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Bu akşam oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın saatiyle birlikte frekans bilgileri de izleyiciler için paylaşıldı. TRT Spor’un TÜRKSAT 3A (42E) uydusu üzerinden 11.054 frekansı, V polarizasyonu, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değeriyle yayın HD kalitede izlenebilecek.

ATALANTA - JUVENTUS MAÇ KADROSU

Atalanta’da çeyrek final mücadelesi öncesinde sahaya çıkması muhtemel kadrolar ise şöyledir:

Kalede Marco Carnesecchi’nin görev alması beklenirken, savunma hattında Djimsiti, Scalvini ve Ahanor’un yer alması öngörülüyor. Orta alanda Ederson ve de Roon ikilisiyle birlikte Zappacosta ve Bernasconi’nin forma giymesi bekleniyor. Hücum hattında ise Zalewski, De Ketelaere ve Scamacca’nın sahada olması planlanıyor.

Juventus’ta ise kalede Di Gregorio’nun görev yapması bekleniyor. Savunma hattında Bremer, Kelly, Cambiaso ve Kalulu’nun yer alacağı tahmin ediliyor. Orta sahada Thuram, Locatelli ve Mc Kennie’nin forma giymesi beklenirken, hücumda milli futbolcu Kenan Yıldız’ın ilk 11’de başlaması öngörülüyor. Kenan Yıldız’a Conceiçeao ve David’in eşlik etmesi bekleniyor.

