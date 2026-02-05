Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Atalanta Juventus hangi kanalda? Canlı yayın ile şifresiz kanalda ekranlara gelecek

Atalanta Juventus canlı hangi kanalda ekranlara geleceği belli oldu. Atalanta - Juventus maç kadrosu, maçın başlama saati yaklaştıkça netleşmeye başladı. İtalya Kupası’nda çeyrek final heyecanı Bergamo’da yaşanıyor. Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede Atalanta ile Juventus karşı karşıya geliyor. Son 16 turunda aldıkları farklı galibiyetlerle bu aşamaya gelen iki ekip, yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Ligde bu sezon oynanan karşılaşmada sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılan taraflar, bu kez kupada kozlarını paylaşacak. Atalanta Juventus hangi kanalda? İşte Atalanta Juventus kanal bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Atalanta Juventus hangi kanalda? Canlı yayın ile şifresiz kanalda ekranlara gelecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 21:59

İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta ile Juventus bu akşam karşı karşıya gelecek. Bergamo’da oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve maç saati belli oldu. Atalanta Juventus maçında Kenan Yıldız’ın oynayıp oynamayacağının yanı sıra mücadele ile ilgili istatistikler de merak edilmeye başlandı. İşte maç öncesi yayın bilgileri ve detaylar…

Atalanta Juventus hangi kanalda? Canlı yayın ile şifresiz kanalda ekranlara gelecek

ATALANTA - JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ

Atalanta, İtalya Kupası’nda çeyrek finale gelene kadar dikkat çeken bir performans sergiledi. Son 16 turunda Genoa ile karşılaşan Bergamo temsilcisi, rakibini 4-0 mağlup ederek adını rahat bir şekilde çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibi ekip, özellikle kendi sahasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla bu tura moralli geldi. Atalanta bu sezon ligde 23 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlikle 36 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor.

Atalanta Juventus hangi kanalda? Canlı yayın ile şifresiz kanalda ekranlara gelecek

Juventus cephesinde ise kupada ilerleyiş Udinese karşısında alınan galibiyetle sağlandı. Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. Juventus, İtalya Kupası’nı toplam 15 kez kazanmış olmasıyla organizasyon tarihinin en başarılı takımları arasında yer alıyor. Geçen sezon çeyrek finalde Empoli’ye penaltılar sonucunda veda eden Juventus, bu sezon kupada yoluna devam ediyor. Juventus ise bu sezon ligde 23 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlikle 45 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor.

Atalanta Juventus hangi kanalda? Canlı yayın ile şifresiz kanalda ekranlara gelecek

ATALANTA JUVENTUS HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayacak Atalanta ile Juventus arasında oynanacak İtalya Kupası çeyrek final mücadelesi, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Türkiye’de şifresiz olarak yayınlanacak ve ekran başındaki izleyiciler müsabakayı anbean izleme imkânı bulacak. Yayıncı kanal bilgisi, maç günü yaklaşırken en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Atalanta Juventus hangi kanalda? Canlı yayın ile şifresiz kanalda ekranlara gelecek

Bu akşam oynanacak mücadele, TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın saatiyle birlikte frekans bilgileri de izleyiciler için paylaşıldı. TRT Spor’un TÜRKSAT 3A (42E) uydusu üzerinden 11.054 frekansı, V polarizasyonu, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değeriyle yayın HD kalitede izlenebilecek.

Atalanta Juventus hangi kanalda? Canlı yayın ile şifresiz kanalda ekranlara gelecek

ATALANTA - JUVENTUS MAÇ KADROSU

Atalanta’da çeyrek final mücadelesi öncesinde sahaya çıkması muhtemel kadrolar ise şöyledir:

Kalede Marco Carnesecchi’nin görev alması beklenirken, savunma hattında Djimsiti, Scalvini ve Ahanor’un yer alması öngörülüyor. Orta alanda Ederson ve de Roon ikilisiyle birlikte Zappacosta ve Bernasconi’nin forma giymesi bekleniyor. Hücum hattında ise Zalewski, De Ketelaere ve Scamacca’nın sahada olması planlanıyor.

Juventus’ta ise kalede Di Gregorio’nun görev yapması bekleniyor. Savunma hattında Bremer, Kelly, Cambiaso ve Kalulu’nun yer alacağı tahmin ediliyor. Orta sahada Thuram, Locatelli ve Mc Kennie’nin forma giymesi beklenirken, hücumda milli futbolcu Kenan Yıldız’ın ilk 11’de başlaması öngörülüyor. Kenan Yıldız’a Conceiçeao ve David’in eşlik etmesi bekleniyor.

Atalanta Juventus hangi kanalda? Canlı yayın ile şifresiz kanalda ekranlara gelecek

ATALANTA - JUVENTUS NEREDE İZLENİR?

İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Atalanta Juventus maçı, Bergamo’daki New Balance Arena’da yapılacak. Daha önce Gewiss Stadium adıyla bilinen statta oynanacak mücadele, tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Ev sahibi Atalanta, taraftarı önünde yarı final bileti almak için sahaya çıkacak.

Atalanta Juventus maçını izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor ekranları üzerinden maçı canlı olarak takip edebilecek. Uydu yayını üzerinden izleme imkânı bulunan müsabaka, şifresiz olarak yayınlanacak.

ATALANTA JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

Atalanta ile Juventus arasındaki İtalya Kupası çeyrek final karşılaşması bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Mücadele, Bergamo’da bulunan New Balance Arena’da oynanacak ve kazanan ekip yarı finale yükselecek. Maçın tek karşılaşma üzerinden oynanacak olması, müsabakanın önemini artırıyor.

Atalanta Juventus maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Uydu üzerinden izlemek isteyenler ise güncel TRT Spor frekans bilgileri ile maçı canlı izleyebilecek.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.