Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler’in oynayıp oynamayacağı gündemde

10 Aralık 2024 11:02 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:09

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken 10 Aralık Salı akşamı birçok karşılaşma oynanacak. Dünya devi Real Madrid ile Atalanta'nın karşılaşmasına kısa süre kala yayınlandığı kanal ve Arda Güler'in durumu gündeme geldi.

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Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi​'nde serüven devam ediyor. Bu akşam ligde oynanacak olan Real Madrid​ - Atalanta​ maçında Arda Güler​'in ilk 11'de olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Müsabaka 10 Aralık günü 23.00'te başlayacak.

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid ile Atalanta karşılaşacak. Dev müsabaka 23.00'te başlarken CBC Sport, tabii Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 6. hafta devam ederken Real Madrid 5 maçta 6 puan topladı ve 24. sırada bulunuyor.

Atalanta ise 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 5. sırada bulunuyor.

BU AKŞAM ARDA GÜLER OYNAYACAK MI, İLK 11'DE VAR MI?

Stadio di Bergamo'da oynanacak olan karşılaşmaya kısa süre kala muhtemel ilk 11'ler bekleniyor.

Arda Güler'in transferi futbol dünyasında büyük ses getirmişti. Bu akşam oynanacak olan Atalanta maçında forma giymesi beklenirken maçın kadrosu henüz duyurulmadı.

Güler, Girona deplasmanında ilk 11 olarak sahaya çıkmıştı ve 1 gol atmıştı. 89 dakika oyunda kalan Güler'in bu akşam forma giymesi tahmin ediliyor.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ VAR MI?

Günün programı duyuruldu. Karşılaşmalar ve saatleri şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi​

20:45 | Dinamo Zagreb - Celtic | tabii Spor

20:45 | Girona - Liverpool | TRT Spor, CBC Sport

23:00 | Atalanta - Real Madrid | CBC Sport, tabii Spor

23:00 | Brest - PSV | tabii Spor 5

23:00 | Club Brugge - Sporting Lisbon | tabii Spor 4

23:00 | Bayer Leverkusen - Inter | tabii Spor 1

23:00 | Leipzig - Aston Villa | TRT Spor

23:00 | Salzburg - PSG | tabii Spor 3

23:00 | Shakhtar Donetsk - Bayern Münih | tabii Spor 2