Atalay Demirci nerede, hapiste mi? Atalay Demirci kimdir?

Bir dönem televizyon programları ve stand-up gösterileriyle tanınan komedyen Atalay Demirci, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yeniden gündeme geldi. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda İstanbul’da yakalanan Demirci’nin cezaevine gönderildiği bildirildi. Operasyonun ardından kamuoyunda “Atalay Demirci hapiste mi?” ve “Atalay Demirci’ye ne oldu?” soruları araştırılmaya başladı.

ATALAY DEMİRCİ NEREDE?

Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Atalay Demirci’nin İstanbul’da olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Demirci’nin Kartal’da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Firari olarak aranan Demirci’nin uzun süredir takip altında olduğu belirtilirken, operasyonun terör ve istihbarat birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Demirci daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Demirci’nin cezaevine gönderildiği aktarıldı.

ATALAY DEMİRCİ HAPİSTE Mİ?

Atalay Demirci hakkında yürütülen yargı süreci geçmiş yıllarda kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. FETÖ kapsamında açılan dava dosyasında Demirci’nin örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı ve hakkında hapis cezası verildiği biliniyordu. Yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından verilen ceza kesinleşmişti.

Kesinleşen cezanın ardından firari durumda olduğu belirtilen Demirci hakkında yakalama çalışmaları başlatılmıştı. Son operasyonla birlikte Demirci’nin yeniden gözaltına alınması sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılan başlıklar arasına girdi. Özellikle tutuklanma süreci ve cezaevine gönderilip gönderilmediği kamuoyunda merak konusu oldu.

ATALAY DEMİRCİ KİMDİR?

Atalay Demirci, televizyon yarışmaları ve sahne performanslarıyla tanınan bir stand-up komedyeni olarak biliniyor. Özellikle mizah programları ve tek kişilik gösterileriyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştı. Uzun yıllar boyunca çeşitli şehirlerde sahne alan Demirci, televizyon projelerinde de yer aldı.

Kariyeri boyunca komedi alanında tanınan isimlerden biri olan Demirci, ilerleyen süreçte hakkında açılan soruşturma ve davalarla gündeme geldi. Yargı sürecinin ardından aldığı hapis cezası nedeniyle yeniden kamuoyunun dikkatini çeken Demirci’nin son olarak İstanbul’da yakalanarak tutuklandığı açıklandı.

