Atatürk dizisinin ve filmlerinin ne zaman Prime Video'da yayınlanacağı açıklandı

05 Eylül 2024 14:50 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:05

Disney+ tarafından iptal edilen Atatürk dizisinin Prime Video tarafından yayınlanacağı duyurulmuştu. Şimdi ise Atatürk filminin ve dizisinin ne zaman yayınlanacağı açıklandı.

Amazon Prime Video, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Disney+ tarafından iptal edilen Atatürk filmlerinin ve aynı zamanda projenin dizi halini kütüphanesine ekleyeceğini belirtmişti.

Şimdi ise projenin film ve dizi versiyonunun ne zaman yayınlanacağı platform tarafından açıklandı.

ATATÜRK FİLMİ PRİME VİDEO'DA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Prime Video tarafından yapılan açıklamaya göre Atatürk'ün hayatını anlatan "Atatürk 1881-1919" yapımının ilk filmi 9 Eylül, ikinci filmi ise 29 Ekim tarihinde yayınlanacak.

ATATÜRK DİZİSİ PRİME VİDEODA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atatürk'ün hayatını anlatan proje ilk olarak 6 bölümlük bir dizi halinde planlanmıştı.

Ancak daha sonra ortaya çıkan nedenlerden dolayı proje Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında ikiye bölünüp, film şeklinde sinemalarda yayınlanmıştı.

Prime Video tarafından yapılan açıklamaya göre 10 Kasım 2024 tarihinde projenin dizi hali de platformda yayınlanacak.