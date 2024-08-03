Galatasaray Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

03 Ağustos 2024 16:31 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 16:57

Süper Lig 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa maçına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Süper Kupa maçının nerede ve kimin stadında oynanacağı merak ediliyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI HANGİ STATTA?

Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak.

Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin taraftarları doğu ve kuzey tribünlerde yer alırken sarı kırmızılıların ise taraftarları güney ve batı tribünlerde oturacak.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI KİMİN?

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, olimpiyat oyunlarına hazırlık projesi kapsamında yapılmıştır.

Herhangi bir takıma ait olmayan stadyumda 2020-2021 yılından beri Fatih Karagümrük iç saha maçlarını oynuyor.