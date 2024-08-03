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Galatasaray Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ağustos 2024 16:31 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 16:57
Galatasaray Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu&#039;nda oynanacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının kazananı bugün belli oluyor. Karşılaşmanın nerede ve kimin stadında oynanacağı ise merak konusu oldu.

Süper Lig 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa maçına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Süper Kupa maçının nerede ve kimin stadında oynanacağı merak ediliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa karşılaşmasının başlamasına saatler kaldı - 1. Resim

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI HANGİ STATTA?

Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak.

Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin taraftarları doğu ve kuzey tribünlerde yer alırken sarı kırmızılıların ise taraftarları güney ve batı tribünlerde oturacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa karşılaşmasının başlamasına saatler kaldı - 2. Resim

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI KİMİN?

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, olimpiyat oyunlarına hazırlık projesi kapsamında yapılmıştır.

Herhangi bir takıma ait olmayan stadyumda 2020-2021 yılından beri Fatih Karagümrük iç saha maçlarını oynuyor. 

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Kaynak: TGRT Haber
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