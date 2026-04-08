ATEEZ konseri bilet fiyatları! İstanbul Türkiye konseri ne zaman?

ATEEZ, İstanbul’da düzenlenecek festival kapsamında ilk kez Türkiye’de sahne almaya hazırlanıyor. ATEEZ konser bilet fiyatları merak konusu oldu.
İstanbul Festivali kapsamında düzenlenecek K-Pop Günleri, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip sanatçıları Türkiye’de ilk kez ağırlayacak. ATEEZ ile birlikte MONSTA X, Sunmi ve Silver Rain sahne alacak isimler arasında yer alıyor. Festival, K-Pop’un sadece müzikten ibaret olmadığını gösteren çok yönlü bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.
ATEEZ, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00’de Festival Park Yenikapı sahnesinde performans sergileyecek.
Etkinlik, genç kitleler başta olmak üzere geniş bir katılımcı profiline hitap ederken, uluslararası ölçekte de ilgi görmeye devam ediyor.
İstanbul’un global etkinlik takvimindeki yerini güçlendiren bu organizasyon, farklı ülkelerden ziyaretçileri de çekmeye hazırlanıyor.
14 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek olan konserde, kapı açılışı saat 16:00’da yapılacak. Etkinlikte, katılımcılar gün boyu sürecek aktivitelerle festival atmosferini deneyimleme fırsatı bulacak.
Aynı gün içerisinde sahne alacak KWON EUNBI konserine de tek biletle giriş yapılabilecek olması, etkinliği daha da cazip hale getiriyor. Organizasyonun çok sahneli yapısı ve gün boyu devam eden programı, katılımcılara kesintisiz bir eğlence deneyimi sunmayı hedefliyor.
ATEEZ konserine olan yoğun ilgiyle birlikte bilet fiyatları ve kategorileri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Bilet kategorileri ise 4 adet.
Genel izleyici - 2.000 TL
Sahne Önü - 4.000 TL
Tribün - 4.000 TL
Vip - 8.000 TL
