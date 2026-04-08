Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

ATEEZ konseri bilet fiyatları! İstanbul Türkiye konseri ne zaman?

K-Pop’un global yıldızları İstanbul’a geliyor. ATEEZ başta olmak üzere birçok ünlü isim İstanbul Festivali K-Pop Günleri kapsamında sahne alacak. ATEEZ konser bilet fiyatları ne kadar? İstanbul Türkiye konseri ne zaman?

ATEEZ konseri bilet fiyatları! İstanbul Türkiye konseri ne zaman?
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 13:11

ATEEZ, İstanbul’da düzenlenecek festival kapsamında ilk kez Türkiye’de sahne almaya hazırlanıyor. ATEEZ konser merak konusu oldu.

K-Pop grubu ATEEZ, İstanbul Festivali kapsamında 14 Ağustos 2026'da Türkiye'de ilk kez sahne alacak ve konser bilet fiyatları açıklandı.
ATEEZ, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00'de Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.
Konser için Genel İzleyici 2.000 TL, Sahne Önü ve Tribün 4.000 TL, VIP ise 8.000 TL olarak belirlendi.
Festival kapsamında MONSTA X, Sunmi ve Silver Rain gibi isimler de sahne alacak.
Aynı biletle KWON EUNBI konserine de giriş yapılabilecek.
Kapı açılışı saat 16:00'da yapılacak ve etkinlik gün boyu sürecek.
ATEEZ KONSERİ NE ZAMAN?

İstanbul Festivali kapsamında düzenlenecek K-Pop Günleri, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip sanatçıları Türkiye’de ilk kez ağırlayacak. ATEEZ ile birlikte MONSTA X, Sunmi ve Silver Rain sahne alacak isimler arasında yer alıyor. Festival, K-Pop’un sadece müzikten ibaret olmadığını gösteren çok yönlü bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

ATEEZ konseri bilet fiyatları! İstanbul Türkiye konseri ne zaman?

ATEEZ, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00’de Festival Park Yenikapı sahnesinde performans sergileyecek.

ATEEZ KONSERİ BİLET FİYATLARI

Etkinlik, genç kitleler başta olmak üzere geniş bir katılımcı profiline hitap ederken, uluslararası ölçekte de ilgi görmeye devam ediyor.

İstanbul’un global etkinlik takvimindeki yerini güçlendiren bu organizasyon, farklı ülkelerden ziyaretçileri de çekmeye hazırlanıyor.

14 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek olan konserde, kapı açılışı saat 16:00’da yapılacak. Etkinlikte, katılımcılar gün boyu sürecek aktivitelerle festival atmosferini deneyimleme fırsatı bulacak.

ATEEZ konseri bilet fiyatları! İstanbul Türkiye konseri ne zaman?

Aynı gün içerisinde sahne alacak KWON EUNBI konserine de tek biletle giriş yapılabilecek olması, etkinliği daha da cazip hale getiriyor. Organizasyonun çok sahneli yapısı ve gün boyu devam eden programı, katılımcılara kesintisiz bir eğlence deneyimi sunmayı hedefliyor.

ATEEZ konserine olan yoğun ilgiyle birlikte bilet fiyatları ve kategorileri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Bilet kategorileri ise 4 adet.

Genel izleyici - 2.000 TL

Sahne Önü - 4.000 TL

Tribün - 4.000 TL

Vip - 8.000 TL

ATEEZ konseri bilet fiyatları! İstanbul Türkiye konseri ne zaman?

ATEEZ İstanbul konseri ne zaman yapılacak?

ATEEZ, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00’de Festival Park Yenikapı’da sahne alacak. Kapı açılışı saat 16:00’da yapılacak ve etkinlik gün boyu devam edecek aktivitelerle başlayacak.

ATEEZ konser bileti ile başka konserlere girilebilir mi?

Aynı gün için alınan biletle KWON EUNBI konserine de giriş yapılabiliyor. Festival formatı sayesinde katılımcılar gün boyunca birden fazla performansı izleyebiliyor.

İstanbul K-Pop Günleri’nde kimler sahne alacak?

ATEEZ’in yanı sıra MONSTA X, Sunmi ve Silver Rain de sahne alacak isimler arasında yer alıyor. Bu sanatçılar Türkiye’de ilk kez performans sergileyerek festivalin en dikkat çeken anlarını oluşturacak.

