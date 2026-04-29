Atletico Madrid Arsenal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı Madrid’de başlıyor. Diego Simeone ve Mikel Arteta yönetimindeki iki ekip, final yolunda kritik bir mücadeleye çıkıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşması 29 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak ve Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Madrid’deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda finale giden yolda önemli bir eşik olacak. İki takım da ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak için sahaya çıkacak.
Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadele, TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Futbolseverler, karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden izleme imkânına sahip olacak.
Atletico Madrid - Arsenal maç kadrosu ilk 11 belli oldu.
Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Llorente, Hancko, Pubill, Cardoso, Koke, Giuliano, Griezmann, Alvarez, Lookman
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Odegaard, Madueke, Martinelli, Gyökeres
Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Yayın, Türksat 4A uydusu üzerinden verilen güncel frekans bilgileriyle izlenebilecek.
TRT 1’in standart ve HD yayın frekansları üzerinden karşılaşma takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde farklı yayıncı kuruluşlar da mücadeleyi ekranlara taşıyacak. ABD’de CBS, Almanya’da SRF zwei, Arjantin’de Fox Sports Argentina, Azerbaycan’da Ictimai TV, Belçika’da VTM 2, Hırvatistan’da HRT 2 ve Rusya’da Okko Sport karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.
Atletico Madrid Arsenal maçını şifresiz veren yabancı kanallar:
ABD: CBS
Almanya: SRF zwei
Arjantin: Fox Sports Argentina
Azerbaycan: Ictimai TV
Belçika: VTM 2
Hırvatistan: HRT 2
Rusya: Okko Sport
ATLETİCO MADRİD - ARSENAL İSTATİSTİKLERİ
Atletico Madrid ile Arsenal, Avrupa kupalarında daha önce sınırlı sayıda karşılaştı. İki ekip arasında oynanan maçlarda Arsenal 2 galibiyet alırken, Atletico Madrid 1 kez kazandı ve 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiklerinde ise Arsenal’in 8 gole karşılık Atletico Madrid’in 4 golü bulunuyor.
İki takım arasındaki en dikkat çeken eşleşme 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde yaşandı. Bu turu toplamda 2-1 kazanan Atletico Madrid finale yükselerek kupayı kazandı. 2025-2026 sezonunun lig aşamasında ise Arsenal, kendi sahasında oynanan mücadelede rakibini 4-0 mağlup etti.
