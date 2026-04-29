Atletico Madrid Arsenal hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Atletico Madrid Arsenal canlı yayın hangi kanalda belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Madrid’deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak mücadele, iki farklı oyun anlayışını sahaya taşıyacak. Ev sahibi ekip çeyrek finalde Barcelona’yı saf dışı bırakarak yarı finale yükselirken, Arsenal ise Sporting CP engelini geçerek dikkat çekti. İspanyol temsilcisi taraftar desteğiyle avantajlı bir skor almak isterken, İngiliz ekibi deplasmandan olumlu bir sonuçla dönmeyi hedefliyor. Atletico Madrid - Arsenal nerede izlenir? Atletico Madrid Arsenal maçı canlı yayın bilgileri…

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 21:29

UEFA ’nde heyecanı Madrid’de başlıyor. Diego Simeone ve Mikel Arteta yönetimindeki iki ekip, final yolunda kritik bir mücadeleye çıkıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçı, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de Atletico Madrid ile Arsenal arasında Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.
Atletico Madrid Arsenal canlı izle! Karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından ve TRT 1'in resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Atletico Madrid Arsenal canlı! Atletico Madrid'in ilk 11'i: Oblak, Ruggeri, Llorente, Hancko, Pubill, Cardoso, Koke, Giuliano, Griezmann, Alvarez, Lookman.
Atletico Madrid Arsenal hangi kanalda? Arsenal'in ilk 11'i: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Odegaard, Madueke, Martinelli, Gyökeres.
Atletico Madrid Arsenal maçı hangi kanalda? Maç, ABD'de CBS, Almanya'da SRF zwei, Arjantin'de Fox Sports Argentina gibi farklı ülkelerde çeşitli kanallarda yayınlanacak.
İki takım daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşılaştı; Arsenal 2, Atletico Madrid 1 galibiyet aldı, 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
En dikkat çeken eşleşme 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi yarı finaliydi ve Atletico Madrid toplamda 2-1 kazanarak finale yükseldi.
ATLETİCO MADRİD ARSENAL CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşması 29 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak ve Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Madrid’deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda finale giden yolda önemli bir eşik olacak. İki takım da ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak için sahaya çıkacak.

Karşılaşma Türkiye’de ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadele, TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Futbolseverler, karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden izleme imkânına sahip olacak.

ATLETİCO MADRİD - ARSENAL MAÇ KADROSU

- maç kadrosu ilk 11 belli oldu.

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Llorente, Hancko, Pubill, Cardoso, Koke, Giuliano, Griezmann, Alvarez, Lookman

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Odegaard, Madueke, Martinelli, Gyökeres

ATLETİCO MADRİD ARSENAL HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Yayın, Türksat 4A uydusu üzerinden verilen güncel frekans bilgileriyle izlenebilecek.

TRT 1’in standart ve HD yayın frekansları üzerinden karşılaşma takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde farklı yayıncı kuruluşlar da mücadeleyi ekranlara taşıyacak. ABD’de CBS, Almanya’da SRF zwei, Arjantin’de Fox Sports Argentina, Azerbaycan’da Ictimai TV, Belçika’da VTM 2, Hırvatistan’da HRT 2 ve Rusya’da Okko Sport karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.

Atletico Madrid Arsenal maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: CBS

Almanya: SRF zwei

Arjantin: Fox Sports Argentina

Azerbaycan: Ictimai TV

Belçika: VTM 2

Hırvatistan: HRT 2

Rusya: Okko Sport

ATLETİCO MADRİD - ARSENAL İSTATİSTİKLERİ

Atletico Madrid ile Arsenal, Avrupa kupalarında daha önce sınırlı sayıda karşılaştı. İki ekip arasında oynanan maçlarda Arsenal 2 galibiyet alırken, Atletico Madrid 1 kez kazandı ve 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiklerinde ise Arsenal’in 8 gole karşılık Atletico Madrid’in 4 golü bulunuyor.

İki takım arasındaki en dikkat çeken eşleşme 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde yaşandı. Bu turu toplamda 2-1 kazanan Atletico Madrid finale yükselerek kupayı kazandı. 2025-2026 sezonunun lig aşamasında ise Arsenal, kendi sahasında oynanan mücadelede rakibini 4-0 mağlup etti.

ATLETİCO MADRİD - ARSENAL NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, Türkiye’de TRT 1 ekranlarının yanı sıra kanalın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Uydu yayını üzerinden izlemek isteyenler, Türksat 4A uydusundaki güncel frekans bilgilerini kullanarak maça erişim sağlayabilecek.

Uluslararası yayın seçenekleri de futbolseverler için alternatif oluşturuyor. Farklı ülkelerdeki yayıncı kuruluşlar aracılığıyla karşılaşma ekranlara taşınırken, izleyiciler bulundukları bölgeye göre bu kanallar üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

