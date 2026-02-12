Atletico Madrid Barcelona CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

İspanya Kral Kupası’nda yarı final heyecanı Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanacak ilk maçla başlıyor. Madrid’deki kritik 90 dakika, sezonun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak sahne alacak. Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. İşte Atletico Madrid Barcelona maçı canlı yayın detayları…

ATLETİCO MADRİD BARCELONA CANLI İZLE

Copa del Rey yarı final ilk ayağında Atletico Madrid ile Barcelona, Riyadh Air Metropolitano’da kozlarını paylaşacak. Saat 23.00’te başlayacak mücadelede ev sahibi ekip, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin ilk bölümünde sahasında avantaj yakalamak için mücadele edecek. Barcelona ise mevcut Copa del Rey şampiyonu olarak turnuvada yoluna devam ederken, deplasmandan alacağı skorla rövanş öncesi önemli bir adım atmak isteyecek.

Yarı final eşleşmesinin ikinci ayağı 3 Mart 2026 tarihinde Spotify Camp Nou’da oynanacak. Final karşılaşması ise Nisan ayı sonunda La Cartuja Stadyumu’nda tek maç üzerinden yapılacak. Her iki takımda da bazı önemli oyuncuların sakatlık veya durum belirsizliği bulunurken, sahaya çıkacak kadrolar maç saatinde netlik kazanacak. Atletico Madrid Barcelona maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

ATLETİCO MADRİD - BARSELONA İSTATİSTİKLERİ

Atletico Madrid, 2026 yılı başından bu yana oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Madrid temsilcisi, son lig maçında sahasında Real Betis’e 1-0 mağlup oldu. Buna karşın Copa del Rey’de aynı rakibini 5-0’lık skorla eledi. Evinde oynadığı son 14 maçın 10’unda 2.5 gol barajı aşıldı.

Barcelona ise son haftalarda dikkat çekici bir seri yakaladı. Son 18 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşayan Katalan ekibi, son 17 maçın büyük bölümünü galibiyetle tamamladı ve son lig maçında Mallorca’yı 3-0 mağlup etti. Copa del Rey’de bu sezon oynadığı karşılaşmalarda iki gol atma serisi bulunan Barcelona, deplasman performansıyla da istikrarlı bir tablo ortaya koydu.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki Copa del Rey yarı final ilk maçı Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma, saat 23.00’te başlayacak ve yalnızca platform aboneleri tarafından takip edilebilecek.

S Sport Plus, La Liga ve Copa del Rey organizasyonlarının Türkiye yayın haklarını elinde bulunduruyor. Mücadele Full HD kalitesinde ve naklen ekranlara gelecek. Atletico Madrid Barcelona maçı şifresiz bir kanalda yayınlanmayacak.

Atletico Madrid Barcelona maçını veren yabancı kanallar ise şöyledir:

Almanya: DAZN

BAE: MBC Masr 2

Danimarka: MBC Masr 2

Hırvatistan: Arena Sport 3 HR

İspanya: M+ LaLiga TV

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇ KADROSU

Atletico Madrid - Barcelona maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Atletico Madrid 11: Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Koke, Llorente, Simeone, Alvarez, Griezmann

Barcelona 11: Joan Garcia, Balde, Eric Garcia, Cubarsi, Kounde, Lopez, de Jong, Casado, Olmo, Lamina Yamal, Torres

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA NEREDE İZLENİR?

Atletico Madrid Barcelona maçını izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus üyeliği oluşturarak yayına erişebiliyor. Resmi internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden kısa sürede üyelik işlemi tamamlanabiliyor. Ödeme adımının ardından yayınlara anında erişim sağlanıyor ve herhangi bir kurulum ya da ek cihaz gerekmiyor.

S Sport Plus; Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletler, bilgisayarlar, Android TV, Apple TV, LG WebOS gibi akıllı televizyonlar ile oyun konsolları üzerinden kullanılabiliyor. Ayrıca HDMI kablosu veya ekran yansıtma özelliği ile televizyona aktarım yapılabiliyor ve aynı anda birden fazla cihazdan izleme imkanı bulunuyor.