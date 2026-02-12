Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Atletico Madrid Barcelona CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayın ile ekranlara geleceği belli oldu. Atletico Madrid - Barselona maç kadrosu açıklandı. Karşılaşma öncesi Atletico Madrid - Barselona istatistikleri, muhtemel 11 kadrolar ve maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Atletico Madrid ile Barcelona, 2025/26 sezonu Copa del Rey yarı final ilk maçında bu akşam Madrid’de karşı karşıya geliyor. Riyadh Air Metropolitano’da saat 23.00’te başlayacak mücadele, iki ayaklı eşleşmenin ilk randevusu olacak. La Liga’da lider konumda bulunan ve son haftalarda yüksek form grafiği yakalayan Barcelona ile evinde sert bir oyun ortaya koyan Atletico Madrid, final yolunda avantajlı bir skor için sahaya çıkacak. Atletico Madrid - Barselona nereden izlenir? İşte Atletico Madrid Barcelona canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Atletico Madrid Barcelona CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 22:19

İspanya Kral Kupası’nda yarı final heyecanı Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanacak ilk maçla başlıyor. Madrid’deki kritik 90 dakika, sezonun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak sahne alacak. Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. İşte Atletico Madrid Barcelona maçı canlı yayın detayları…

Atletico Madrid Barcelona CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

ATLETİCO MADRİD BARCELONA CANLI İZLE

Copa del Rey yarı final ilk ayağında Atletico Madrid ile Barcelona, Riyadh Air Metropolitano’da kozlarını paylaşacak. Saat 23.00’te başlayacak mücadelede ev sahibi ekip, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin ilk bölümünde sahasında avantaj yakalamak için mücadele edecek. Barcelona ise mevcut Copa del Rey şampiyonu olarak turnuvada yoluna devam ederken, deplasmandan alacağı skorla rövanş öncesi önemli bir adım atmak isteyecek.

Atletico Madrid Barcelona CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

Yarı final eşleşmesinin ikinci ayağı 3 Mart 2026 tarihinde Spotify Camp Nou’da oynanacak. Final karşılaşması ise Nisan ayı sonunda La Cartuja Stadyumu’nda tek maç üzerinden yapılacak. Her iki takımda da bazı önemli oyuncuların sakatlık veya durum belirsizliği bulunurken, sahaya çıkacak kadrolar maç saatinde netlik kazanacak. Atletico Madrid Barcelona maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Atletico Madrid Barcelona CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

ATLETİCO MADRİD - BARSELONA İSTATİSTİKLERİ

Atletico Madrid, 2026 yılı başından bu yana oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Madrid temsilcisi, son lig maçında sahasında Real Betis’e 1-0 mağlup oldu. Buna karşın Copa del Rey’de aynı rakibini 5-0’lık skorla eledi. Evinde oynadığı son 14 maçın 10’unda 2.5 gol barajı aşıldı.

Atletico Madrid Barcelona CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

Barcelona ise son haftalarda dikkat çekici bir seri yakaladı. Son 18 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşayan Katalan ekibi, son 17 maçın büyük bölümünü galibiyetle tamamladı ve son lig maçında Mallorca’yı 3-0 mağlup etti. Copa del Rey’de bu sezon oynadığı karşılaşmalarda iki gol atma serisi bulunan Barcelona, deplasman performansıyla da istikrarlı bir tablo ortaya koydu.

Atletico Madrid Barcelona CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki Copa del Rey yarı final ilk maçı Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma, saat 23.00’te başlayacak ve yalnızca platform aboneleri tarafından takip edilebilecek.

S Sport Plus, La Liga ve Copa del Rey organizasyonlarının Türkiye yayın haklarını elinde bulunduruyor. Mücadele Full HD kalitesinde ve naklen ekranlara gelecek. Atletico Madrid Barcelona maçı şifresiz bir kanalda yayınlanmayacak.

Atletico Madrid Barcelona maçını veren yabancı kanallar ise şöyledir:

Almanya: DAZN

BAE: MBC Masr 2

Danimarka: MBC Masr 2

Hırvatistan: Arena Sport 3 HR

İspanya: M+ LaLiga TV

Atletico Madrid Barcelona CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇ KADROSU

Atletico Madrid - Barcelona maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Atletico Madrid 11: Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Koke, Llorente, Simeone, Alvarez, Griezmann

Barcelona 11: Joan Garcia, Balde, Eric Garcia, Cubarsi, Kounde, Lopez, de Jong, Casado, Olmo, Lamina Yamal, Torres

Atletico Madrid Barcelona CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA NEREDE İZLENİR?

Atletico Madrid Barcelona maçını izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus üyeliği oluşturarak yayına erişebiliyor. Resmi internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden kısa sürede üyelik işlemi tamamlanabiliyor. Ödeme adımının ardından yayınlara anında erişim sağlanıyor ve herhangi bir kurulum ya da ek cihaz gerekmiyor.

S Sport Plus; Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletler, bilgisayarlar, Android TV, Apple TV, LG WebOS gibi akıllı televizyonlar ile oyun konsolları üzerinden kullanılabiliyor. Ayrıca HDMI kablosu veya ekran yansıtma özelliği ile televizyona aktarım yapılabiliyor ve aynı anda birden fazla cihazdan izleme imkanı bulunuyor.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.