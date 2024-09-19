Atletico Madrid Leipzig maçı bugün saat 22.00'de tabii'den yayınlanacak

19 Eylül 2024 12:48 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:57

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sisteminde Atletico Madrid, Leipzig'i evinde konuk etmeye hazırlanıyor. Bugün oynanacak olan Atletico Madrid-Leipzig maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu.

Bu akşam TRT 1'den yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Bu akşam TRT 1'den yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Devler Ligi bu sezon yeni formatıyla birlikte 36 takımın katılımıyla düzenleniyor.

Grup aşaması yerine lig formatına geçilen organizasyonda bugün Atletico Madrid​ ile Leipzig​ karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Atletico Madrid-Leipzig maçının hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

ATLETİCO MADRİD-LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid ve Leipzig arasında gerçekleşecek olan maç bugün (19 Eylül 2024) saat 22.00'de İspanya'da bulunan Calderon Stadyumu'nda oynanacak.

ATLETİCO MADRİD-LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nde karşı karşıya gelecek olan Atletico Madrid ile Leipzig arasındaki karşılaşma tabii 2 Spor ekranlarından canı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Ivan Kruzliak yönetecekken yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak.