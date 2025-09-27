Atletico Madrid Real Madrid maç skoru kaç kaç? Arda Güler hem attırdı hem attı

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Metropolitano'da oynanan karşılaşma, Atletico Madrid'in 5-2’lik galibiyetiyle tamamlandı.

Ev sahibi ekibe üç puanı getiren golleri 14. dakikada Le Normand, 45+3. dakikada Alexander Sörloth, 50 (p) ve 64. dakikalarda Julian Alvarez ile 90+4. dakikada Griezmann kaydetti.

Real Madrid’in golleri ise 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada Arda Güler’den geldi.

Bu sonuçla puanını 12’ye çıkaran Atletico Madrid, 4. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşayan Real Madrid ise 18 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Atletico Madrid, önümüzdeki hafta Celta Vigo deplasmanına gidecek. Real Madrid ise Villarreal’i ağırlayacak.

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11’de başladığı mücadelenin 58. dakikasında yerini Mastantuono’ya bıraktı.

Arda Güler, 1998/99’dan bu yana Atletico Madrid’e karşı hem gol atıp hem asist yapan en genç ikinci oyuncu oldu.