Atletico Madrid - Real Madrid maçı bugün saat 22.00'da oynanacak! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

29 Eylül 2024 13:56 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 14:57

LaLiga'da büyük derbinin başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından Atletico Madrid - Real Madrid maçının ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

İspanya LaLiga'da 8. hafta maçları kapsamında Atletico Madrid evinde Real Madrid'i konuk edecek.

Ancelotti'nin liderliğinde eflatun-beyazlılar, Simeone'nin başında olduğu Atletico Madrid deplasmanında üç puanı arayacak.

Taraftarların gündeminde ise Atletico Madird - Real Madrid maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında gerçekleşecek olan derbi mücadelesi bugün (29 Eylül Pazar 2024) saat 22.00'da başlayacak.

Estadio La Peineta Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Real Madrid'den Brahim Diaz, Ceballos Camavinga, Mbpappe gibi isimler sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Real Madrid karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD İSTATİSTİKLERİ

Atletico Madrid bu sezon oynadığı son beş karşılaşmanın 3'ünü kazanarak 15 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.

Savunması ile adından söz ettiren Atletico Madrid sezon başladığından beri kendi kalesinde sadece 3 gol görürken 11 gol attı.

Real Madrid ise yaşanan sakatlıkların ardından Barcelona'nın gerisinden 17 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

Son oynadığı 5 LaLiga karşılaşmasının dördünü kazanan Madrid bu sezon 16 gol attı ve 5 gol yedi.