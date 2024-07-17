Atletico Madrid'e transfer olacağı iddia edilen Mert Furkan Bayram 2005 yılında doğdu

17 Temmuz 2024 11:10 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:21

Gündemde yer alan transfer haberlerinden birisi de Altınordu'dan geldi.

İzmir ekibinin gelecek vaat eden genç kalecisi Mert Furkan Bayram ile Atletico Madrid'in ilgilendiği iddia edildi.

Atletico Madrid'in Altınordu'nun genç kaleci ise 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından Mert Furkan Bayram'ın kaç yaşında, nereli olduğu ve performansı merak ediliyor.

MERT FURKAN BAYRAM İSTATİSTİKLERİ

Altınordu altyapısında yetişen genç kaleci 2023-2024 sezonunda Altınordu ile toplam 16 maça çıktı.

1.440 dakika süre bulan Mert Furkan Bayram bu maçlarda sadece 17 gol yedi.

Türkiye U15, U17, U18'de forma giyen genç yıldız aktif olarak Türkiye U19'da oynuyor.

73 kg ve 190 cm boyunca olan genç kalecinin Transfermarkt verilerine göre 100 bin Euro değeri bulunuyor.

MERT FURKAN BAYRAM KAÇ YAŞINDA?

Mert Furkan Bayram 2 Ocak 2005 yılında doğdu.

MERT FURKAN BAYRAM NERELİ?

Mert Furkan Bayram, İzmir'de dünyaya geldi.