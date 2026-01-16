ATM para çekme limiti arttı mı ne kadar oldu? ATM günlük para çekme limiti

Bankalar, operasyonel maliyetleri azaltmak ve şube yoğunluğunu düşürmek için ATM para çekme limitlerinde revizyona gitti.

Şu anda birçok bankada günlük komisyonsuz para çekme limiti 10.000 TL ile 15.000 TL arasında seyrederken, yılbaşından itibaren bu tutarların önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.

Yeni düzenleme, hem bireysel hem de ticari müşteriler için nakit erişim alışkanlıklarını değiştirecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bankacılık sektöründe gündem olan bu iddiaların ardından gözler bankalardan gelecek resmi duyurulara çevrildi.

Planlanan adımların, nakit erişimini kolaylaştırarak şubelerdeki gişe trafiğini azaltması öngörülüyor.

Bankaların, yeni limit tablolarını internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden paylaşması bekleniyor.

Bazı bankaların ATM para çekme limitleri şöyle: