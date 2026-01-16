Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ATM para çekme limiti arttı mı ne kadar oldu? ATM günlük para çekme limiti

Bankaların para çekme ve yatırma sınırları belli oldu. 2026 yılının başlamasıyla günlük hayatımıza etki eden pek çok yenilik duyuruldu. Bankalar da ATM'lerinden yapılacak para çekme, para yatırma ve karekod işlemle yapılacak nakit işlemlerinin üst sınırlarını duyurdu. Hangi bankanın para çekme, para yatırma ve QR para çekme limitleri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ATM para çekme limiti arttı mı ne kadar oldu? ATM günlük para çekme limiti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 18:04

Bankalar, operasyonel maliyetleri azaltmak ve şube yoğunluğunu düşürmek için ATM para çekme limitlerinde revizyona gitti.

Şu anda birçok bankada günlük komisyonsuz para çekme limiti 10.000 TL ile 15.000 TL arasında seyrederken, yılbaşından itibaren bu tutarların önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.

ATM para çekme limiti arttı mı ne kadar oldu? ATM günlük para çekme limiti

Yeni düzenleme, hem bireysel hem de ticari müşteriler için nakit erişim alışkanlıklarını değiştirecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bankacılık sektöründe gündem olan bu iddiaların ardından gözler bankalardan gelecek resmi duyurulara çevrildi.

ATM para çekme limiti arttı mı ne kadar oldu? ATM günlük para çekme limiti

Planlanan adımların, nakit erişimini kolaylaştırarak şubelerdeki gişe trafiğini azaltması öngörülüyor.

Bankaların, yeni limit tablolarını internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden paylaşması bekleniyor.

ATM para çekme limiti arttı mı ne kadar oldu? ATM günlük para çekme limiti

Bazı bankaların ATM para çekme limitleri şöyle:

  • Ziraat Bankası: 10.000 TL
  • Halkbank: 10.000 TL
  • Yapı Kredi: 15.000 TL
  • İş Bankası: 20.000 TL
  • Garanti BBVA: 15.000 TL
  • Akbank: 10.000 TL
  • QNB Finansbank: 10.000 TL
ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.