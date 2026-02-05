ATV CANLI Fenerbahçe Erzurumspor maçı nereden izlenir? Kante maç kadrosunda yer almıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında bu akşam Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Fenerbahçe Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri belli oldu. Mücadeleyi futbolseverler ATV güncel frekans bilgileri ile şifresiz olarak izleyebilecek.

ATV CANLI FENERBAHÇE MAÇI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe Erzurumspor FK karşılaşması, futbolseverlerle ATV ekranları üzerinden buluşacak. Karşılaşma, ATV’nin uydu yayını üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden de maçın canlı yayını takip edilebilecek. Fenerbahçe Erzurumspor canlı maç yayın bilgileri, maç saatine kısa süre kala izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

ATV’yi uydu üzerinden izlemek isteyen izleyiciler için güncel frekans bilgileri açıklandı. Frekans 12053 Mhz, Symbol Rate 27500, FEC 5/6 ve Polarizasyon Yatay olarak paylaşıldı. SD ve HD yayınlar tek frekans üzerinden taratılarak uydu alıcılarına eklenebiliyor. Kanal arama ve manuel frekans ekleme adımlarının ardından ATV yayını sorunsuz şekilde izlenebiliyor.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesi, televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek. Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı televizyondan izleyemeyen futbolseverler, ATV’nin resmi internet sitesini kullanarak karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

Uydu üzerinden yayın alacak izleyiciler için ATV’nin güncel uydu ayarları da paylaşıldı. Uydu alıcısında manuel arama menüsüne girilerek frekans, sembol oranı ve polarizasyon bilgileri girildiğinde kanal listeye eklenebiliyor. Arama işlemi tamamlandığında ATV kanalı, kanal listesinin sonuna kaydediliyor.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇ KADROSU! KANTE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe: Mert Günok, Kamil Efe, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem.

Erzurumspor FK: Erkan, Ali, Amar, Ömer, Cengizhan, Adem, Hüsamettin, Mert, Murat, Mustafa, Sylla

Fenerbahçe’nin yeni transferi N’Golo Kante, sarı-lacivertli forma altındaki ilk antrenmanına çıktı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Al-Ittihad’dan transfer edilen 34 yaşındaki Fransız futbolcunun Can Bartu Tesisleri’nde takım arkadaşlarıyla tanıştığı ve kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalara başladığı bildirildi. Bu akşamki mücadelede Kante forma giymeyecek.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynanacak Fenerbahçe Erzurumspor FK maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve mücadele şifresiz olarak izlenebilecek. Maçın hakemliğini Ömer Faruk Turtay yapacak, yardımcı hakemler olarak Esat Sancaktar ve Sabri Öğe görev alacak.

Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci maçında Beyoğlu Yeni Çarşı’yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Üç puanı bulunan sarı-lacivertli ekip, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor. Erzurumspor FK karşılaşması, grup sıralaması açısından önem taşıyor.

ATV CANLI YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT

ATV, 5 Şubat tarihinde Ziraat Türkiye Kupası heyecanını futbolseverlerle buluşturacak. Günün yayın akışı içerisinde yer alan Fenerbahçe Erzurumspor FK mücadelesi, prime time saatlerinde ekrana gelecek. Karşılaşma öncesi ve sonrası yayınlarla maç atmosferi ekranlara taşınacak.

ATV 5 Şubat yayın akışı şöyledir:

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.30 Fenerbahçe Erzurumspor (CANLI)

22.50 A.B.İ