Avatar
Editor
 TGRT Haber

ATV canlı Fenerbahçe Samsunspor maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

ATV canlı yayın, Fenerbahçe Samsunspor maçını şifresiz ve HD canlı yayın ile ekranlara getiriyor. Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu açıklandı. Fenerbahçe Samsunspor maçı hangi kanalda, belli oldu. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, bu akşam Adana’da karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı’nda oynanacak müsabaka, tek maç eleme usulüne göre yapılacak ve kazanan ekip final bileti alacak. Sarı-lacivertliler, yeni formatla ilk kez düzenlenen Süper Kupa organizasyonunda finale yükselmek için sahaya çıkacak. İşte Fenerbahçe Samsunspor canlı yayın bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
19:52
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
19:54

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Adana’daki müsabaka, yeni formatta oynanacak organizasyonun dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alacak.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki yarı final mücadelesi, ATV ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, uydu yayını üzerinden şifresiz şekilde izlenebileceği gibi, ATV’nin resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi aracılığıyla da takip edilebilecek.

ATV canlı yayın seçenekleri sayesinde izleyiciler, müsabakayı televizyon başında ya da internet üzerinden eş zamanlı olarak izleme imkânı bulacak. Yayın öncesinde ve maç sırasında ek bir üyelik ya da ücret talep edilmeyecek.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran.

Samsunspor 11: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR NEREDE İZLENİR?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe Samsunspor karşılaşması, Yeni Adana Stadı’nda yapılacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadele, tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan ekip finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

Karşılaşma, Türkiye genelinde ATV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, güncel frekans bilgileri ile ATV yayınına erişebilecek, internet kullanıcıları ise resmi yayın üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

ATV FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI İZLE

ATV, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını canlı olarak ekrana getirecek. Yayın, hem SD hem de HD olarak tek frekans üzerinden izlenebilecek. Uydu alıcılarında yapılacak manuel ayarlamalarla kanal kolaylıkla bulunabilecek.

Karşılaşma öncesinde “Finale Doğru” programı ekranlara gelecek ve ardından saat 20.30’da canlı maç yayını başlayacak. Mücadele sonrasında ise ATV’nin gece kuşağı yayın akışı devam edecek.

ATV HD FREKANS BİLGİLERİ

ATV’nin güncel uydu frekans bilgileri ile Fenerbahçe Samsunspor maçı HD kalitesinde izlenebilecek. Kanal ayarlarını manuel olarak yapmak isteyen izleyiciler için frekans bilgileri netleşmiş durumda.

ATV frekans bilgileri şu şekilde yer alıyor:

Frekans 12053 Mhz, Symbol Rate 27500, FEC 5/6, Polarizasyon Yatay (Horizontal). SD ve HD yayınlar, aynı frekans üzerinden tarama yapılarak uydu alıcısına eklenebilecek.

ATV CANLI YAYIN AKIŞI 6 OCAK 2026

ATV’nin 6 Ocak 2026 tarihli yayın akışında Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor. 6 Ocak ATV yayın akışı şöyledir:

16.00 - Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

19.45 - Finale Doğru

20.30 - Fenerbahçe-Samsunspor (Canlı)

22.50 - Çakallarla Dans 4

00.40 - Stajyer Mafya

