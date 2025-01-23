Atv'de ilk kez yayınlanan Hatıran Yeter filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

23 Ocak 2025 22:17 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 22:57

İlk kez televizyon izleyicisiyle buluşan Hatıran Yeter filminin oyuncuları ve konusu en çok arananlar arasına girdi. Filmin çekildiği yer ve tarih merak edilirken filmin meraklıları araştırmaya koyuldu.