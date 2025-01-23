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Atv'de ilk kez yayınlanan Hatıran Yeter filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
23 Ocak 2025 22:17 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 22:57
Atv&#039;de ilk kez yayınlanan Hatıran Yeter filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor

İlk kez televizyon izleyicisiyle buluşan Hatıran Yeter filminin oyuncuları ve konusu en çok arananlar arasına girdi. Filmin çekildiği yer ve tarih merak edilirken filmin meraklıları araştırmaya koyuldu.

ATV ekranlarına gelen Hatıran Yeter filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği Hatıran Yeter filminin detayları araştırma konusu oldu.

Atv'de ilk kez yayınlanan Hatıran Yeter filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor - 1. Resim

HATIRAN YETER FİLMİ KONUSU NE?

Baha’nın hayatı, kendisi gibi işitme engelli olan Leyla’yla tanışmasıyla değişir.

İki genç birbirine âşık olur.

Hatıran Yeter filmi Baha’nın kızı Yeşim’e kavuşabilmek için büyük mücadelesini anlatır.

Atv'de ilk kez yayınlanan Hatıran Yeter filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor - 2. Resim

HATIRAN YETER FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Hatıran Yeter filminin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Ferit Aktuğ, Belçim Bilgin, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık ve Deniz Türkali gibi isimler yer alıyor.

Filmin çekimleri ise Mudanya-Tirilye'de gerçekleştirildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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