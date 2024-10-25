AUZEF ara sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav yerleri sorgulama

25 Ekim 2024 10:22 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:24

AUZEF ara sınavlar binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Kasım ayında yapılacak ara sınavlar için AUZEF​ tarafından yapılan duyuruda; “Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır.” denildi.

AUZEF ARA SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

AUZEF ara sınav giriş belgeleri, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınav giriş belgelerini sorgulamak isteyen öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.

AUZEF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU, AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF internet sitesinde yer alan sınav takvimi şu şekildedir;

Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025