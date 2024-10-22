Auzef ara sınav saatlerinde değişiklik: İşte yeni sınav takvimi
AUZEF ara sınav tarihleri binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi internet sitesinde ara sınav saatlerinde değişiklik olduğu duyuruldu.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayımlanan takvime göre; güz dönemi ara sınavlar kasım ayının ilk haftasında yapılacak.
AUZEF ARA SINAV SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
AUZEF internet sitesinde güz dönemi ara sınavları üçüncü oturumunun saatinin değiştiği duyuruldu.
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi internet sitesinde yer alan duyuru şu şekilde;
“Değerli Öğrencilerimiz,
02-03 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek güz yarıyılı Ara Sınavı (Vize) tarihinin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) denk gelmesi nedeniyle, 03 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan3. oturum saat 15.00’dabaşlayacaktır.
Sınavlarınızda başarılar dileriz.”
AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi yayımlandı.
Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 2 Kasım Cumartesi - 3 Kasım Pazar 2024 tarihleri arasında, final sınavları ise 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU, AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF internet sitesinde yer alan sınav takvimi şu şekildedir;
Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025
AUZEF sınavları, yüz yüze yapılır.