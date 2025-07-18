AUZEF bütünleme sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri; 2025 AUZEF bütünleme sınavı tarihi ve sınav saatlerini araştırmaya koyuldu.

12-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak sınavın tarihleri 19-20 Temmuz’a ertelenmişti.

81 il ve KKTC dâhil olmak üzere 130 sınav merkezinde 2025 AUZEF bütünleme sınavları yapılacak.

Sınavlar, Cumartesi(yarın) ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere 3 farklı oturumda tamamlanacak.

AUZEF bütünleme sınavı sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonra ise saat 14.00'te başlayacak.

Öte yandan bütünleme sınavı sonuçları 10 gün içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Vize sınavlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bütünleme sınavının ise yüzde 70'tir.