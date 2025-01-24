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AUZEF dc geçer mi? Harf notlarının karşılığı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Ocak 2025 15:22 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:25
AUZEF dc geçer mi? Harf notlarının karşılığı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören adaylar DC geçerliliğini araştırmaya başladı. Sınav sonucunu gören adaylar harf notlarının karşılığını merak ediyor.

AUZEF​ sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sınav sonuçlarına ulaşıyor. 2025​ yılında sınav sonuçlarına ulaşanlar ise DC geçer mi araştırmaya başladı.

AUZEF DC GEÇER Mİ?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO'sunun en az 2.00 olması gerekir."

AUZEF dc geçer mi? Harf notlarının karşılığı - 1. Resim

AUZEF HARF NOTLARI KARŞILIĞI

Bir dersten DC veya DD alan öğrenciler koşullu olarak dersi geçmiş sayılıyor. Bu durumda mezuniyet zamanında öğrencinin AGNO'sunun en az 2.00 olması gerekir.

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Kaynak: TGRT Haber
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