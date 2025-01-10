AUZEF DD geçer mi? Harf notları ve karşılığı

10 Ocak 2025 16:06 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:14

İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri sınav sonuçları sonrasında DD notunun geçip geçmediğini araştırmaya başladı. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavlarla beraber harf notları gündeme geldi.

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AUZEF sınavlarına katılanlar sonuçların açıklanmasıyla beraber harf notlarının karşılıklarını araştırmaya başladı. DD alan öğrenciler geçer mi, geçmez mi merak ederken harf notu karşılığı haberimizde yer alıyor.

AUZEF DD GEÇER Mİ?

Sınav sonucunda DC veya DD alan öğrenci dersi koşullu olarak geçmiştir. Koşullu başarı notlarının geçer sayılması için AGNO'nun en az 2.00 olma şartı bulunuyor. Sınavlara tekrar girilmesi halinde not yükseltilebiliyor.

AUZEF sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle:

"Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlememelidir."