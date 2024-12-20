AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF sınav takvimi belli oldu

20 Aralık 2024 16:29 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:46

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavlarının tarihi araştırılıyor. AUZEF final sınavları 28 ile 29 Aralık tarihlerinde yapılacak.

2024-2025 AUZEF Güz Dönemi final sınavları tarihleri yaklaştı. Sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte sınava girecek vatandaşlar da sınav takvimini araştırmaya koyuldu.

AUZEF SINAVI FİNAL NE ZAMAN?

2024-2025 AUZEF final sınavları 28 Aralık ile 29 Aralık 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dâhil olmak üzere 112 sınav merkezinde yapılacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 oturumda gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Açıköğretim sınavlarda 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı eksiltmektedir.

Uzaktan öğretim programlarında ise başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Vize sınavı sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, final sınavının ise yüzde 70’tir.