AUZEF final sınavı ne zaman? İşte, Güz dönemi sınav takvimi
AUZEF ara sınavların sona ermesinin ardından gözler final sınavlarına çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi internet sitesinde sınav takvimi yayınlandı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi final sınavları üç oturumda tamamlanacak. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, final sınavının ise yüzde 70 olacak.
AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi yayımlandı.
Takvime göre; üç oturum halinde düzenlenecek olan bitirme/telafi sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN? AUZEF SINAV TAKVİMİ
AUZEF internet sitesinde yer alan sınav takvimi şu şekildedir;
Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025