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AUZEF final sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Aralık 2024 19:46 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 19:56
AUZEF final sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırılıyor

Binlerce öğrenci AUZEF final sınavı tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih merak ediyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavlarına girecek öğrenciler sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırıyor.

AUZEF final sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırılıyor - 1. Resim

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav tarihleri belli oldu.

Sınavların 28-29 Aralık tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Çoktan seçmeli sınavlarda her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için öğrencilere 30 dakika süre verilmektedir.

AUZEF final sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırılıyor - 2. Resim

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgeleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi internet sitesi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden sorgulanabiliyor.

AUZEF final sınavı giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı.

Sıkça Sorulan Sorular
28-29 Aralıkta.

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Kaynak: TGRT Haber

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