AUZEF final sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırılıyor

08 Aralık 2024 19:46 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 19:56

Binlerce öğrenci AUZEF final sınavı tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih merak ediyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitirme sınavlarına girecek öğrenciler sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırıyor.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav tarihleri belli oldu.

Sınavların 28-29 Aralık tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Çoktan seçmeli sınavlarda her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için öğrencilere 30 dakika süre verilmektedir.

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgeleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi internet sitesi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden sorgulanabiliyor.

AUZEF final sınavı giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı.