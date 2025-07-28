AUZEF harf notları neden açıklanmadı ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bütünlemelerin ardından harf notlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

19 ile 20 Temmuz’da gerçekleştirilen bahar dönemi bütünleme sınavlarının sonuçları açıklandı.

AUZEF HARF NOTLARI AÇIKLANMADI MI?

25 Temmuz’da bütünleme sınav sonuçları resmi sınav sistemi üzerinden duyuruldu.

Harf notlarının ise aksis.istanbul.edu.tr adresinden en geç 30 Temmuz’a kadar ilan edilmesi bekleniyor.

AGNO’nun mezuniyet için en az 2.00 olması gerekiyor.

Harf notlarında AA, BA, BB, CB ve CC notları başarılı sayılırken, DC ve DD koşullu başarılı, FF ise başarısız olarak kabul ediliyor.

Sınav sonuçlarına itiraz 27 Temmuz’da sona ermişti.

AUZEF bütünleme sınav sonuçları, AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden sorgulanabiliyor.