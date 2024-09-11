AUZEF kayıt yenileme işlemleri 29 Eylül'e kadar devam edecek

11 Eylül 2024 10:44 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:47

İstanbul Üniversitesi AUZEF programında eğitim alan öğrenciler, güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi tarihlerini araştırıyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayımlanan takvime göre; kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 29 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 2-29 Eylül tarihleri arasında tamamlayacak.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için öncelikle dönem ücretinin ödenmesi gerekiyor. Dönem ücretini ödeyen kişiler, AUZEF internet sitesine giriş yapıp ders seçim işlemlerini tamamlayarak kayıt yenilemelerini yapmış olur.

AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ

AUZEF öğrencileri, ders seçim işlemleri 20 Eylül-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi web sitesinde yayımlanan takvime göre; sınavsız ikinci üniversite başvuruları

27 Temmuz-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavsız ikinci üniversite kılavuzuna göre ikinci üniversiteye; örgün ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı olan veya mezun olmuş kişiler başvuru yapabiliyor.

Açıköğretim-ikinci üniversite kapsamında eğitim gören ve yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen kişiler sınavsız ikinci üniversite programına başvuru yapamaz.

ÖNLİSANS MEZUNU İKİNCİ ÜNİVERSİTE OKUYABİLİR Mİ?

Herhangi bir önlisans programından mezun olan kişilere, aynı bölüm olmamak kaydıyla sınavsız ikinci üniversite okuma fırsatı sunulmakta.

LİSANS MEZUNU İKİNCİ ÜNİVERSİTE OKUYABİLİR Mİ?

İkinci üniversite kılavuzuna göre lisans programından mezun olanlar da ikinci üniversite programlarına başvurabilir.