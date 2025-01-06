AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonuçları araştırma konusu oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Ocak 2025 19:55 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 20:16
AUZEF güz dönemi bitirme final sınavlarının ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor.
AUZEF 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirildi.
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.
AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AUZEF final sonuçları henüz açıklanmadı.
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre final sınav sonucuna ait notlar en geç 10 gün içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.
AUZEF 2025 SINAV TAKVİMİ
AUZEF Bütünleme Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025
AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları 12 - 13 Nisan 2025
AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Kaynak: TGRT Haber