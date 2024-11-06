AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
06 Kasım 2024 12:02 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:04
AUZEF ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınav sonuçları merakla bekleniyor.
2024-2025 Eğitim yılının İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin ara sınavları 2-3 Kasım tarihlerinde yapıldı. Üç oturumda gerçekleşen sınavlar ardından sonuç tarihi araştırılıyor.
AUZEF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden 10 gün sonra erişime açılıyor.
AUZEF ARA SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak.
Kaynak: TGRT Haber