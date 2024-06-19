AUZEF sınav yerlerinin 24 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor

19 Haziran 2024 17:39 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 17:50

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavı takvimi değiştirildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavları 29-30 Haziran tarihlerinde yapılacak.

DGS ile çakışması nedeniyle 30 Haziran'da düzenlenecek olan 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.

Sınav merkezi tercih işlemleri ise 22 Mayıs tarihinde başlamıştı.

29 Mayıs'ta biten işlemlerin ardından öğrenciler sınav yerlerinin ve belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AUZEF sınav yerleri henüz açıklanmadı.

Sınav yerlerinin sınav tarihinden bir hafta önce 24 Haziran 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler sınav yerlerini ve giriş belgelerini AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.