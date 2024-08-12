Avcılar Denizköşkler elektrik kesintisi 17.00'de sona erecek

12 Ağustos 2024 15:16 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 15:23

Elektrikli araçlarda şiddetli rekabet! Teknoloji oyuncuları pazarı alt üst etti

Elektrikli araçlarda şiddetli rekabet! Teknoloji oyuncuları pazarı alt üst etti

Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren geçerli olan Avcılar elektrik kesintisinde çalışmalar devam ederken vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 12 AĞUSTOS?

Bugün planlanan arızalar sonucunda Avcılar'da birkaç mahallede kesinti yaşanıyor.

MERKEZ-AMBARLI mah ORKİDE sk bölgelerinde 09.00'da başlayan kesinti 17.00'de sona ererken sebebi Abone/Şube Bağlantısı olarak belirlendi.

İSTANBUL AVCILAR CİHANGİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADALET, DENİZKÖŞKLER, HÜRRİYET, SÜLÜN, İLKEM, İREM sk bölgelerinde sabah erken saatlerde başlayan arıza çalışmalarının ise 17.00 civarında sonlanması bekleniyor.

MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 57., 58., 59., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde gerçekleşen arıza çalışmaları henüz bitmezken 17.00'de sona erecek.

MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 59., 89. sk bölgelerinde 09.00'da başlayan kesinti ise 17.00 itibarıyla son bulacak.