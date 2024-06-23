Avengers 5'in çekimleri 2025 yılının ilk aylarında başlayacak

23 Haziran 2024 13:23 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 13:42

Son yıllarda çıkan filmlerde hem efekt kalitesi hem de hikaye açısından Marvel oldukça eleştirildi.

Eski başarılı günlerine geri dönmeyi planlayan Marvel Studios'un yakın zamanda çıkacak olan yeni bir Avengers filmi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

AVENGERS 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Doctor Strange karakterini oynayan Benedict Cumberbatch yeni Marvel Avengers filminin çekimlerinin 2025 yılının ilk aylarında başlayacağını açıkladı.

YENİ AVENGERS FİLMİNİN KONUSU NE OLACAK?

Yeni Avengers filminin adının Avengers: The Kang Dynasty olacağı duyurulmuştu.

Ancak son yaşanan gelişmelerin ardından bu durumun değişerek The Secret Wars çizgi romanının konu alınacağı tahmin ediliyor.

Marvel tarafından filmin konusunun değişip değişmediği hakkında ise bir açıklama gelmedi.