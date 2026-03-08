AVM’lerde neden hiç pencere ve saat bulunmaz? Nedenini öğrenen herkes çok şaşırıyor

Hafta sonu sadece bir tişört almak veya küçük bir kahve içmek için girdiğiniz alışveriş merkezinden, elinizde üç dolu poşetle ve planladığınızdan saatler sonra çıktığınız oldu mu? Dışarı adım attığınızda havanın çoktan karardığını fark edip "İçeride ne kadar kalmışım, zaman ne çabuk geçmiş!" diye şaşırdığınız o an, aslında sizin zaman yönetimindeki başarısızlığınız değildir. Bu durum, AVM mimarlarının ve perakende psikologlarının üzerinizde uyguladığı, saniyesi saniyesine hesaplanmış devasa bir illüzyonun kusursuz şekilde çalıştığının kanıtıdır. Mimarlık literatüründe "Gruen Etkisi" olarak bilinen bu tasarım felsefesi; sizi dış dünyadan, güneş ışığından ve zamandan tamamen kopararak, mantıklı bir tüketiciden "dürtüsel bir alıcıya" dönüştürmek için kurgulanmıştır.