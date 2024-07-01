Avrasya Tüneli geçiş ücretinin 213 TL olacağı iddiası DMM tarafından yalanlandı

01 Temmuz 2024 14:21 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda 1 Temmuz itibarıyla Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde garanti edilen geçiş ücretinin zamlanacağını iddia etti.

Yavuzyılmaz'ın iddialarının ardından vatandaşlar Avrasya Tüneli ücretlerinin ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR, ZAM MI GELDİ?

Yavuzyılmaz'ın açıklamalarına göre Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti 213 TL'ye çıkacak.

Geçen araç ücretinin 112 TL olarak sabit kalacağını belirtirken hazinenin ödeyeceği farkın ise 101 TL olacağını iddia etti.

Deniz Yavuzyılmaz'ın tam açıklaması ise şöyle:

"AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyollara 1 temmuz itibariyle kur ayarlaması geliyor.

Hazinenin şirketlere garanti ettiği araç geçiş ücretleri artırılacak, şirketlerin kasası doldurulacak!

1 Temmuz 2024 itibariyle

Osmangazi Köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 1.808 TL’ye çıkıyor.

Geçen araç ücreti 399 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete ödeyeceği fark tutarı 1.409 TL’ye çıkacak.

Çanakkale Köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 740 TL’ye çıkıyor.

Geçen araç ücreti 419 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete ödeyeceği fark tutarı 321 TL olacak.

Avrasya Tüneli’nde garanti edilen geçiş ücreti 213 TL’ye çıkıyor.

Geçen araç ücreti 112 TL olarak kalacak ancak Hazinenin ödeyeceği fark tutarı 101 TL olacak.

Yavuz Sultan Selim köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 180 TL’ye çıkıyor.

Geçen araç ücreti 49 TL olarak kalacak ancak Hazinenin ödeyeceği fark tutarı 131 TL olacak."

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞLERİNE ZAM GELECEĞİNİ YALANLADI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamaya ilk resmi açıklama geldi.

AVRASYA TÜNELİ GÜNCEL GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Avrasya Tüneli güncel tek yön geçiş ücreti gündüz saatlerinde araçlar için 112 TL, minibüsler için 168 TL, motosikletler için ise 43,70 TL olarak 16 Mayıs 2024 tarihinde belirlenmişti.

Gece saatlerinde ise bu ücretler yüzde 50 indirimli otomobiller için 56 TL, minibüsler 84 TL ve motosikletler için ise 21,85 TL olarak uygulanıyor.