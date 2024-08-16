Avrasya Tüneli geçiş ücretleri otomobiller için 112 TL'den 156 TL'ye çıktı

16 Ağustos 2024 11:05 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre dün akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücretlerine zam yapılmıştı.

Köprü ve otoyollara yapılan zammın ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam yapıldığı açıklandı.

AVRASYA TÜNELİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 oranında zam geldi.

Zamla birlikte gündüz geçişlerinde ödenecek olan ücretler şöyle:

Otomobiller: 112 TL -> 156 TL

Minibüsler: 168 TL -> 234 TL

Motosiklet: 43,7 TL -> 60,8 TL

Avrasya Tüneli'nin gece tarifesinde ise otomobiller için ücretler 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30,4 TL olarak belirlendi.