Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine %40 zam geldi, otomobiller için ücret 112 TL oldu

16 May 2024 18:44 - Güncelleme : 16 May 2024 19:09

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla %40 oranında zam yapıldı.

Tünelin tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL’den 112 TL’ye yükseldi.

Minibüsler için geçiş ücreti 120 TL’den 168 TL’ye, motosikletler için ise 31,20 TL’den 43,70 TL’ye çıktı.

Avrasya Tüneli’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda yeni tarifelerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL, minibüsler için 168 TL, motosikletler için ise 43,70 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 56 TL, minibüsler için 84 TL, motosikletler için ise 21,85 TL olarak uygulanacaktır.”