Avrasya Tüneli neden kapatıldı? Avrasya Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?

21 Kasım 2024 17:41 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 18:02

Avrasya Tüneli’nde bir araçta çıkan yangının ardından geçit trafiğe kapatıldı. Bölgeye kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

İstanbul​'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli​'nde bir araçta yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Sosyal medya paylaşılan videolarda itfaiye ve polis ekiplerinin bir aracın çevresinde olduğu ve yangının söndürüldüğü görüldü.

AVRASYA TÜNELİ AÇILDI MI?

İstanbul’da saat 17:44 itibariyle trafik​ yoğunluğu yüzde 90’a çıkarken Avrasya Tüneli ise kısa süreli bir kapanmanın ardından trafiğe açıldı.

Trafik kontrollü bir şekilde akıyor.