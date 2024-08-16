Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu 58 yaşında hayatını kaybetti

16 Ağustos 2024 16:26 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:45

Türkiye ile Türk dünyası arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesinde yaptığı faaliyetler ile tanınan Türkiye Yazarlar Birliği eski Genel Başkanı ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Vatandaşlar tarafından Yakup Ömeroğlu'nun cenaze töreninin ne zaman ve nerede düzenleneceği merak ediliyor.

YAKUP ÖMEROĞLU ÖLDÜ MÜ?

Yakup Ömeroğlu 16 Ağustos 2024 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Edebiyattan akademik çalışmalara, yayıncılıktan kültürel diplomasiye Türk dünyasına sunduğu eşsiz katkılarla daima hatırlanacak olan Dr. Ömeroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

YAKUP ÖMEROĞLU CENAZE NAMAZI NEREDE KILINACAK?

Açıklanan bilgilere göre Yakup Ömeroğlu'nun cenazesi 17 Ağustos 2024 tarihinde Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikinci namazı sonrasında kılınacak.

Cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YAKUP ÖMERLİOĞLU KİMDİR?

Yakup Ömerlioğlu 1966 yılında Çankırı'da dünyaya geldi.

Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

1994 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesine öğretim üyesi olarak atandı.

Türk Cumhuriyetleri ile Ekonomik İlişkilerden sorumlu Başbakan Başmüşavirliği'nde Danışman olarak 1994-1997 yılları arasında görev aldıktan sonra sırasıyla şu görevlerde bulundu:

1997-2000 Türk-Kazak Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Müdürlüğü

2000-2002 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri

2002 Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

2004-2006 Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı

2006 yılına gelindiğinde arkadaşları ile birlikte Avrasya Yazarlar Birliği'ni kurdu ve genel başkanı oldu.

TRT Radyolarında Başkent Güncesi, Yesi Yada Türkistan ve Kültürümüz Edebiyatımız adlı radyo programlarında yapımcı ve metin yazarı olarak görev aldı.

Yakup Ömeroğlu evli ve iki çocuk babasıdır.