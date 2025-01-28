Avrupa’da ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Fırsat transfer dönemi başlıyor

28 Ocak 2025 20:49 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 20:49

Avrupa'da ara transfer dönemi için son gün yaklaşıyor. Süper Lig'de ara transfer dönemi ise 11 Şubat 2025 tarihine kadar sürecek, bu tarihler arasında Türk takımları fırsat transferleri gerçekleştirebilecek. Fenerbahçe, Skriniar, Diego Carlos ve Talisca gibi isimleri kadrosuna katarken, Galatasaray Ahmed Kutucu, Trabzonspor ise Danylo Sikan ile anlaştı. Beşiktaş ise çeşitli bölgelere takviye yapmak için temaslarını sürdürüyor.

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Süper Lig’de ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Avrupa’da ise transfer döneminin ne zaman biteceği merak konusu.

AVRUPA'DA ARA TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?

Avrupa'da ara transfer dönemi, birçok ülke için 3 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra, UEFA tarafından belirlenen süreler içerisinde yeni transferler kadrolara eklenemeyecek. Bu durum, Avrupa'da mücadele eden Türk takımları için fırsat olabilir, zira Süper Lig'de transfer döneminin bitiş tarihi 11 Şubat 2025. Bu süre farkı, Türk takımlarına 3-11 Şubat tarihleri arasında ek transfer yapabilme şansı tanıyor.

Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ederken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor önemli isimleri kadrolarına katarak sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor. Beşiktaş ise transfer döneminin bitimine kadar çeşitli pozisyonlara takviye yapmayı hedefliyor.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİ AVRUPA'DA NE ZAMAN BİTECEK 2025?

Belçika: Ara transfer dönemi 7 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat 2025'te sona erecek.

Almanya: Transfer dönemi 1 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat 2025'te bitecek.

Fransa: Fransa'da ara transfer 1 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat 2025'te sona erecek.

İtalya: İtalya'da transfer penceresi 2 Ocak'tan 3 Şubat 2025'e kadar açık olacak.

Portekiz: Portekiz'de transfer dönemi 2 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat 2025'te kapanacak.

Hollanda: Hollanda'da ara transfer dönemi 2 Ocak'tan 4 Şubat 2025'e kadar sürecek.

İngiltere: İngiltere'de transfer dönemi 1 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat 2025'te son bulacak.

İspanya: İspanya'da ara transfer 2 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat 2025'te sona erecek.

SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Bu dönem, 13 Ocak'ta başladı ve toplam 30 gün sürecek.

AVRUPA'DA ARA TRANSFER SON TARİH NE ZAMAN?

Avrupa'da ara transfer dönemi 3 Şubat 2025'te sona erecek.

TÜRK TAKIMLARI AVRUPA'DA ARA TRANSFER DÖNEMİ BİTTİKTEN SONRA TRANSFER YAPABİLİR Mİ?

Türk takımları 3-11 Şubat tarihleri arasında Süper Lig'deki transfer dönemi sayesinde fırsat transferleri yapabilir.