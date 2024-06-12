Avrupa da Türkiye'nin ardından zam yaptı, Çinli elektrikli otomobillere önümüzdeki aydan itibaren %38 vergi uygulayacak

12 Haziran 2024 18:05 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 18:00

Avrupa Komisyonu, Çinli elektrikli otomobillere yönelik vergi uygulamalarını sıkılaştırma kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki aydan itibaren Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere %38 oranında vergi uygulanacak.

ÇİNLİ OTOMOBİLLERE NEDEN VERGİ YAPILIYOR?

Bu karar, Türkiye'nin benzer bir adım atmasının ardından Avrupa'nın da yerli üreticilerini koruma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Yerli otomobil üreticilerimizin rekabet gücünü korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla bu adımı atıyoruz."

"Çin'den gelen elektrikli otomobillerin fiyat avantajlarını dengelemeyi hedefliyoruz" dedi.

Yeni vergi uygulaması, Avrupa'daki elektrikli otomobil pazarını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Çinli markaların Avrupa pazarındaki rekabetçiliği ve tüketicilerin bu duruma nasıl tepki vereceği, önümüzdeki aylarda netleşecek.