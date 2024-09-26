Avrupa genelinde 29 Ekim 2024 Pazar günü saatler geri alınırken Türkiye'de alınmayacak

26 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:24

Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte 2024 yılında ne zaman saatlerin geri alınacağı gündem oldu. Avrupa ülkeleri ekim ayında yaz saati uygulamasına geçerken Türkiye'deki durum ise merak ediliyor.

Avrupa​ ülkeleri 2024 Ekim ayı itibarıyla "kış saati" uygulamasına geçiş yapacak.

Ekim ayının gelmesiyle birlikte özellikle okula ve erken saatlerde işe giden vatandaşlar tarafından Türkiye​'de kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği merak edilmeye başlandı.

TÜRKİYE'DE SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK 2024?

Türkiye'de kış saati uygulaması güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için 2016'dan bu yana uygulanmıyor.

Kalıcı yaz saati uygulaması bu yılda devam edecek. Yani 2024 yılında saatler geriye alınmayacak.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA SAAT FARKI VAR MI?

Avrupa kış saati uygulamasına geçeceği için Türkiye ile Avrupa arasında saat farkı artacak.

Türkiye ile Fransa​, Belçika​, Hollanda, İtalya, İsviçre, İsveç, Almanya ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye çıkarken İngiltere ile olan fark ise 3 olacak.