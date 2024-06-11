Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücretlerine %12 zam yaptı, 90 euroya yükseldi

11 Haziran 2024 20:57 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 18:36

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücretlerine %12 zam yaparak yeni fiyatları açıkladı.

Yapılan düzenleme kapsamında, yetişkinler için Schengen vizesi ücreti 90 euroya yükseldi.

6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ise vize ücreti 45 euro olarak belirlendi.

Avrupa Birliği ile anlaşması olmayan ülkelerdeki bireyler ise yaşadıkları bölgeye göre 135 veya 180 euro ödeme yapacaklar.

Bu düzenleme, Schengen bölgesine seyahat etmeyi planlayan birçok kişi için ek bir mali yük getirecek.

SCHENGEN VİZESİ UZATMA ÜCRETİ NE KADAR?

Schengen vizesi uzatma ücretinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Daha önce Schengen vizesi alan ve bu vizeyi uzatmak isteyen bireyler, sadece 30 euro ödeme yapmaya devam edecekler.