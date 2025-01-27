Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşme ihtimali var mı? Türk derbisi yaşanabilir

27 Ocak 2025 14:14 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 14:23

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray mücadelesine devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşebilir.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe​ ile aynı puana sahip olan Beşiktaş, 24. sırada bulunuyor. Twente​ maçını kazanması halinde BJK bir üst tura çıkacak.

AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE GALATASARAY​ EŞLEŞİR Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada olan puan durumu 8. haftada da devam ederse 9. sırada olan Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe veya Beşiktaş olacak. Yeni sisteme göre ilk 8 dışında olan takımlar puanlarına göre eşleşecek. 9 ve 10. sırada olan takımlar kurada 23 ve 24. sıradaki takımla eşleşecek.

AVRUPA LİGİ GALATASARAY BEŞİKTAŞ NASIL EŞLEŞİR?

Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar 21 ve 11. sıradakilerle eşleşirken 13 ve 14. sırada bitirenler 19 ve 20. sıradakilerle eşleşecek.

15 ve 16. sırada olanlar ise 17 ve 18. sıradaki takımla eşleşecek. Son hafta oynanacak maçlarda puan değişikliği olmaması halinde 23 ve 24. sırada bulunan FB ve BJK'nin rakibi Galatasaray veya Bodo Glimt olacak.